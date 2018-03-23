Песков рассказал о реакции Путина на рекордный результат на выборах

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рекордный результат на президентских выборах стал неожиданностью для Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. И он сам (не ожидал – ред.), он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно", — заявил Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, ожидались ли озвученные на данный момент результаты на выборах.

"Сейчас же, конечно, как президент страны, когда у тебя такой уровень поддержки, ты чувствуешь уровень ответственности, поскольку любой лидер несет ношу ответственности этой поддержки", — добавил пресс-секретарь, отметив, что результат является историческим.

В ЦИК результаты Путина ранее назвали рекордными.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.