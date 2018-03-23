В Кремле отметили роль Запада в консолидации избирателей вокруг Путина

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Давление западных стран на Россию отчасти помогло президенту России Владимиру Путину набрать большое количество голосов, консолидировав избирателей вокруг него, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Частично да. Конечно, мы едва ли можем игнорировать этот эффект международного давления, идущего извне", — заявил он в интервью телеканалу RT.

По его словам, когда россияне сталкиваются с любым давлением, они объединяются вокруг сильного лидера.

"Такое случалось неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера", — добавил Песков.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.