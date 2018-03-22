В ЦИК с недоумением отнеслись к словам Шойгу о голосовании военных

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одна из наблюдательных организаций обратила внимание на выступление министра обороны Сергея Шойгу о результатах голосования военных на выборах президента России, в ЦИК России также отнеслись к этим словам с недоумением и неодобрением, но нарушений не усмотрели.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник сообщил, что явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборах президента РФ составила 99,2%. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках". Министр также сообщил, что "личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина". За него, по словам Шойгу, проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей.

Вопросы наблюдателей

Сопредседатель движения "Голос" в ходе заседания ЦИК в четверг, где были подведены итоги анализа информации о возможных нарушениях, напомнил об этих словах министра. Он заявил, что есть один пример с избирательного участка 216 в Ивановской области, имеется и видеозапись с этого участка, где офицер, по словам представителя "Голоса", выписывает из списка избирателей тех его подчиненных, которые не проголосовали.

"Это заявление (министра обороны), приводя эти цифры, вызывает большие вопросы. Кстати, Алексей Алексеевич Венедиктов тоже обратил на это внимание. Откуда у него данные о том, кто как проголосовал и каков процент, потому что в большинстве военнослужащие и члены их семей голосуют на общегражданских участках, и вычленить, сколько из них проголосовали и за кого, невозможно", — уточнил Мельконьянц.

Он также отметил, что у "Голоса" было много сообщений о нарушениях, поэтому движение просит Центризбирком проверить это и отреагировать.

И реакция ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК тоже обратил внимание на слова главы Минобороны.

"Да, мы тоже обратили внимание и с неодобрением отнеслись к словам министра обороны, с недоумением. Возникли вопросы, поэтому мы попросили Сергея Никаноровича (Сироткина) серьезно эту тему осветить и разобраться", — уточнила она, предоставив ему слово.

Со своей стороны член ЦИК Сергей Сироткин, курирующий в ведомстве вопросы, связанные с обеспечением избирательных прав военнослужащих, подчеркнул, что никаких нарушений в словах министра обороны не было. По его словам, речь шла только о тех участках, которые были организованы на территории воинских частей.

"Это было полузакрытое селекторное совещание, где докладывались результаты проведения выборов на избирательных участках, которые были организованы только на территории воинских частей. Никаких нарушений в этом нет, и обсуждать тут нечего", — заявил Сироткин.

При этом он отметил, что министр обороны обладал всей этой информацией, поскольку она уже была обнародована на сайте Центризбиркома.

"Министр обороны обладал уже всей информацией. Почему? Да потому, что вся она висела на сайте ЦИК. К этому моменту 118 участков, которые были организованы в воинских частях, уже имели всю эту информацию", — уточнил член Центризбиркома.

Что касается конкретного случая, приведенного представителем "Голоса", Сироткин подтвердил, что в Ивановской области был обычный участок, на котором голосовали военные. "Все там было сделано правильно", — добавил он.

Представитель воинской части, знакомившийся со списком избирателей, являлся членом этой участковой комиссии, отметил член ЦИК. И попытка представить эту ситуацию как факт того, что он тем самым контролировал своих подчиненных, "совершенно не соответствует истине", заявил Сироткин.

"Он имел по закону право знакомиться со списками, да, посмотрел, кто проголосовал или нет. Но это было сделано с одной только задачей: чтобы проверить, насколько правильно осуществляется подмена военнослужащих, которые на данный момент находятся на боевом дежурстве или в наряде… Наверное, объяснять не надо, что это связано с боевой готовностью", — пояснил член ЦИК.

При этом он подчеркнул, что возможное давление, о котором говорит представитель движения наблюдателей, "совершенно исключено". "Нарушений там не было никаких", — утверждает Сироткин.

Информация о "голосе"

Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.