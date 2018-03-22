Глава Европарламента не будет поздравлять Путина с победой на выборах

БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни не планирует поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом Таяни сказал на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.