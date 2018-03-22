Памфилова об избирательной кампании: удивляюсь, что еще живая

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что можно немного "вздохнуть" после проведения выборов президента, но нельзя успокаиваться, необходимо продолжать совершенствовать избирательную систему, проанализировав результаты этой кампании.
Как сообщила журналистам глава ЦИК, очевидно, что нужно вносить изменения в избирательное законодательство, приводить его в соответствие с общественным запросом.
"Сейчас надо немножко вздохнуть, но мы не можем ни успокаиваться, ни останавливаться. Если мы вовремя успеем все проанализировать правильно, это тоже даст большие возможности для того, чтобы дальше совершенствовать систему, делать ее такой, чтобы не было вопросов", — заявила Памфилова.
Эти изменения должны быть направлены на то, "чтобы люди понимали, что их голос не пропадет, что есть смысл голосовать", подчеркнула она.
"Надо делать выводы, но в целом мы сделали все, что могли, — даже больше того. Честно скажу, я не думала, что хватит сил, и удивляюсь, что еще живая, еще ругаюсь, спорю", — добавила глава ЦИК.
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