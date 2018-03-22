В ЦИК не поступали жалобы ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц

МОСКВА, 22 мар — РИА новости. Жалоб от кандидатов и их доверенных лиц по тем аспектам, которые должны рассматривать в ЦИК, нет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от доверенных лиц по тем аспектам, которые должны рассматривать в ЦИК, нет", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.