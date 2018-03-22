Памфилова заявила об отсутствии существенных нарушений на выборах

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

Урны для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Лондоне

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление избирателей на выборах президента России, не было, хотя отдельных нарушений избежать не удалось, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Анализ обращений показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления — подчеркну, свободного волеизъявления избирателей, на этих выборах допущено не было. Но, к сожалению, конечно, нам не удалось избежать отдельных нарушений, они были", — сказала Памфилова на заседании в четверг.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.

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