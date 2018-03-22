ЦИК рассказал, сколько кандидаты потратили на свои предвыборные кампании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Восемь кандидатов на нынешних выборах президента России потратили на свои предвыборные кампании 1,63 миллиарда рублей, следует из данных ЦИК РФ.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 17 марта, то есть за день до дня голосования на выборах президента.

Как указано в этих материалах, восемь зарегистрированных кандидатов получили взносы на общую сумму 1 миллиард 660 миллионов 334 тысячи 418 рублей, а общие расходы из всех фондов составили 1 миллиард 630 миллионов 198 тысяч 515 рублей.

Кроме того, 29 миллионов 974 тысячи 48 рублей, которые были перечислены на избирательные счета кандидатов с нарушениями или сверх допустимой суммы, были возвращены отправителям или перечислены в доход бюджета.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.