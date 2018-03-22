Титов потратил на избирательную кампанию около 200 миллионов рублей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента России Борис Титов израсходовал на участие в выборах более 198 миллионов рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным о расходовании средств кандидата, им было потрачено 198 миллионов 300 тысяч, тогда как размер его фонда изначально был равен 219 миллионам 958 тысячам рублей.

Львиная доля расходов Титова ушла на агитацию в СМИ, изготовление печатной продукции.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.