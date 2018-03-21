Президент Египта по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы. 11 декабря 2017

Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы. 11 декабря 2017

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Египта Абдельфаттах Сиси по телефону поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах президента, в ходе разговора лидеры стран констатировали, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Абдельфаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества". "В частности, с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром", — информирует Кремль.

Также в ходе разговора были "обстоятельно обсуждены вопросы политического урегулирования в Сирии". "Владимир Путин пожелал успешного проведения запланированных на 26-28 марта президентских выборов в Египте", — отмечается в сообщении.