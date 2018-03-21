В Австралии на одном из участков отменили итоги голосования 18 марта

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Результаты голосования на выборах президента России 18 марта на одном из участков в Австралии отменены из-за нарушений при голосовании с использованием переносного ящика, сообщил РИА Новости председатель территориального избиркома (ТИК), созданного для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что к настоящему моменту результаты голосования на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, отменены на 13 избирательных участках в девяти регионах страны, а также на одном зарубежном участке.

"Это, к сожалению, произошло на одном из избирательных участков в Австралии, где неправильно были применены переносные ящики для голосования, не составлен реестр избирателей", — сообщил РИА Новости Волков на просьбу уточнить, на каком участке и по каким причинам были отменены итоги голосования.

В результате в ящике оказалось определенное количество бюллетеней, по которым проголосовали без всякого заполнения реестра избирателей, что является нарушением. Это стало причиной отмены результатов голосования полностью на всем участке, подтвердил собеседник агентства.

"Там нельзя было отделить те бюллетени, по которым проголосовали незаконно, и бюллетени, которые были в ящике для голосования, поэтому, к сожалению, пришлось отменить", — пояснил он.

Волков уточнил, что территориальная комиссия должна была принять такое решение.

"Мы понимали, что люди, наоборот, стараются все сделать, чтобы реализовать право конституционное. Но, к сожалению, так получилось, что одновременно с желанием реализовать право, люди нарушили закон в этом случае", — добавил председатель ТИК.

Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия, со своей стороны подчеркнул, что отмена результатов голосования на этом участке "осуществлена на основе избирательного законодательства Российской Федерации и по объективным основаниям".

Избирательные участки для голосования россиян на нынешних выборах президента РФ были созданы в шести австралийских городах — Сидней, Канберра, Брисбен, Аделаида, Перт и Мельбурн. Во всех, кроме Сиднея и Канберры, проводилось досрочное голосование.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.