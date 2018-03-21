Матвиенко заявила, что выборы-2018 войдут в историю

Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Прошедшие 18 марта президентские выборы войдут в историю как самые открытые и честные, это подтвердили международные наблюдатели, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", — сказала она на заседании Совфеда в среду.

Матвиенко подчеркнула, что выборы продемонстрировали "феноменальные результаты и исторические рекорды": никогда столько избирателей не приходило на участки для голосования и ни один кандидат в новейшей российской истории не получал столько голосов в свою поддержку.

По словам спикера, огромная заслуга в проведении прозрачных и честных выборов принадлежит ЦИК, а также регионам, которые провели огромную работу по подготовке голосования.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.