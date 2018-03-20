В Госдепе не удивились переизбранию Путина

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не удивлены переизбранием Владимира Путина на пост президента России, но намерены изучить данные ОБСЕ о нарушениях в ходе голосования, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во вторник.

"Во-первых, нет ничего удивительного, что Владимир Путин был переизбран и что он остается российским лидером", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она указала на предварительный отчет БДИПЧ ОБСЕ, в котором указываются некоторые нарушения на прошедших выборах.

"Мы уверены, что выводы (ОБСЕ) верны", — подчеркнула Науэрт.

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.

В понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен заявил, что на выборах президента РФ были ограничения в регистрации кандидатов. Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд мер, нацеленных на увеличение явки на выборах, в том числе "неуместное давление на избирателей", зафиксировали семь вбросов, были недочеты, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности.