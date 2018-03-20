За рубежом на выборах президента России проголосовали 475 тысяч россиян

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Почти 475,3 тысячи россиян проголосовали на нынешних президентских выборах за рубежом, включая 56 тысяч тех, кто отдал свои голоса в ходе досрочного голосования, этот результат превосходит показатели двух предыдущих федеральных кампаний, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Он отметил, что во вторник вечером состоялось заседание территориальной избирательной комиссии, координирующей работу участковых избиркомов, созданных за пределами РФ. Заседание было посвящено подведению итогов зарубежного голосования, за исключением территории города Байконур, где создан отдельный территориальный избирком. Всего на нынешних президентских выборах в 145 странах мира был открыт 401 избирательный участок.

"Окончательные результаты: проголосовали 475 292 человека, из них более 56 тысяч — досрочно. Результаты предыдущей президентской кампании 2012 года перевыполнены, думской кампании 2016 года — тоже", — сообщил Лихачев по итогам заседания ТИК.

Например, в 2012 году за границей проголосовали 442 тысячи человек, отметил собеседник агентства. Тогда явка составила 25,24% от общего числа российских избирателей, находящихся за рубежом.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.