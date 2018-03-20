Путин получил почти 84,99% голосов россиян за рубежом

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

РИА НОВОСТИ. ПУТИН НА ВЫБОРАХ ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 84,99% ГОЛОСОВ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ, НА ВТОРОМ МЕСТЕ ГРУДИНИН — 5,04%, НА ТРЕТЬЕМ СОБЧАК С 4,07% – ЦИК РФ