Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и выразил уверенность в развитии отношений двух стран, согласно его посланию, переданному по каналу Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Ваше переизбрание на пост президента РФ служит выражением огромной поддержки и доверия к Вам народа Вашей страны", — говорится в послании Ким Чен Ына.

"Выражая уверенность в том, что имеющие давнюю историю корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества будут и впредь непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран, желаю Вам больших успехов в работе для строительства могучей России", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.