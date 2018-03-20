Глава Эстонии поздравила Путина с переизбранием на пост президента России

ТАЛЛИН, 20 мар — РИА Новости. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник направила поздравления вновь избранному президентом России Владимиру Путину, сообщила канцелярия главы эстонского государства.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Желаю России и ее народу благополучия и процветания, рассчитываю на развитие добрососедских отношений между нашими странами", — говорится в послании Кальюлайд.

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%. Проживающие в Эстонии граждане РФ отдали Путину 94% голосов.