Глава ЕК поздравил Путина с победой на выборах

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, сообщил официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

В послании Юнкер отмечает, что "позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критически важны для безопасности на нашем континенте", а общей целью, по его словам, должно стать "восстановление открытого для сотрудничества паневропейского порядка безопасности".

"Надеюсь, что вы используете четвертый срок президентства для содействия этой цели. Я также буду партнером в этих усилиях", — говорится в послании.

Выборы президента России прошли 18 марта. После обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68%. Явка составила 67,4%.