Чуров рассказал, о чем говорит рекордное число наблюдателей на выборах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Рекордное число наблюдателей на президентских выборах в России от разных организаций, в том числе, от международных миссий, свидетельствует об очень высокой степени прозрачности голосования в РФ, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

По его словам, в России на выборы президента приехало большое, "наверное, рекордное количество наблюдателей". "Причем и от парламентских органов, и от исполнительных органов, и от избирательных органов власти, и от общественных, международных организаций. Это свидетельствует об очень высокой степени прозрачности голосования в РФ", — сказал Чуров в интервью РИА Новости.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На выборах работали 1513 иностранных наблюдателей из 115 стран мира.