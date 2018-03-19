В Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России, сообщает Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли.

"Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано", — сообщают корреспонденты пула по итогам беседы.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.