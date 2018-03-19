Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России

БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на телеграмму главы германского правительства.

"Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", — цитирует телеграмму пресс-служба кабмина ФРГ.