Нетаньяху поздравил Путина с победой на выборах

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России и выразил заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба главы правительства.

Нетаньяху направил Путину, с которым он в последние годы регулярно видится и общается по телефону, поздравительное послание.

"Примите мои искренние поздравления с победой на состоявшихся вчера выборах. Я высоко ценю диалог между нами и жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран", — цитирует канцелярия выдержки из письма.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.