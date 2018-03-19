Генсек ОПЕК поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

"Генеральный секретарь ОПЕК поздравляет президента РФ Владимира Путина с его переизбранием", — говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что между РФ и ОПЕК "прекрасные отношения".

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.