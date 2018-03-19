Собчак передала Путину прошение о помиловании 16 человек

Президент РФ Владимир Путин и кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. 19 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин и кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. 19 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек, сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба.

"В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисок, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент пообещал рассмотреть ее прошение.