Президент Ливана поздравил Путина с победой на президентских выборах

БЕЙРУТ, 19 мар — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба ливанского президента.

"Президент республики отправил телеграмму российскому президенту Владимиру Путину с поздравлением по случаю его переизбрания президентом Российской Федерации", — говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно заявлению, Ливан связывают крепкие дружеские отношения с Россией, он настроен на продолжение долгой истории сотрудничества с РФ в свете мудрого руководства Россией Владимиром Путиным.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.