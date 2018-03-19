Выборы президента в Воронежской области прошли без нарушений

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

ВОРОНЕЖ, 19 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Воронежской области не получала письменных обращений о нарушениях в ходе голосования на президентских выборах в регионе, сообщает в понедельник правительство региона.

Окончательная явка на выборах в Воронежской области составила 64,56%. Владимир Путин набрал в регионе 78,88% голосов, вторым оказался Павел Грудинин — 11,3%, на третьем месте Владимир Жириновский с 5,37%. Итоги голосования стали одной из основных тем оперативного совещания, которое состоялось в правительстве области 19 марта. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

"Письменных обращений о нарушениях избирательного законодательства, не позволяющих с достоверностью определить волеизъявление граждан, в избирательную комиссию Воронежской области в ходе выборов президента РФ не поступало", — информируют областные власти.

Как отметил председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев, возможностью проголосовать вне помещения для голосования 18 марта воспользовались 12,26% избирателей. По сравнению с 2016 годом этот показатель снизился на 3,73%. Более 72 тысяч избирателей проголосовали по заявлениям о включении в список по месту нахождения.

"Голосование проходило на 1717 избирательных участках, в списки избирателей было включено 1 870 895 человек, из которых 1 207 670 приняли участие в голосовании. Наибольшая явка была зафиксирована в Панинском муниципальном районе – 89,65%. Ещё в семи муниципальных районах явка превысила 80%. Наименьшая явка традиционно зафиксирована в Воронеже — 56,37%", — говорится в сообщении.

Воронежская область состоит из 31 района и трех городских округов.

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