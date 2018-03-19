Выборы президента в Воронежской области прошли без нарушений

ВОРОНЕЖ, 19 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Воронежской области не получала письменных обращений о нарушениях в ходе голосования на президентских выборах в регионе, сообщает в понедельник правительство региона.
Окончательная явка на выборах в Воронежской области составила 64,56%. Владимир Путин набрал в регионе 78,88% голосов, вторым оказался Павел Грудинин — 11,3%, на третьем месте Владимир Жириновский с 5,37%. Итоги голосования стали одной из основных тем оперативного совещания, которое состоялось в правительстве области 19 марта. Его провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.
"Письменных обращений о нарушениях избирательного законодательства, не позволяющих с достоверностью определить волеизъявление граждан, в избирательную комиссию Воронежской области в ходе выборов президента РФ не поступало", — информируют областные власти.
Как отметил председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев, возможностью проголосовать вне помещения для голосования 18 марта воспользовались 12,26% избирателей. По сравнению с 2016 годом этот показатель снизился на 3,73%. Более 72 тысяч избирателей проголосовали по заявлениям о включении в список по месту нахождения.
"Голосование проходило на 1717 избирательных участках, в списки избирателей было включено 1 870 895 человек, из которых 1 207 670 приняли участие в голосовании. Наибольшая явка была зафиксирована в Панинском муниципальном районе – 89,65%. Ещё в семи муниципальных районах явка превысила 80%. Наименьшая явка традиционно зафиксирована в Воронеже — 56,37%", — говорится в сообщении.
Воронежская область состоит из 31 района и трех городских округов.
Другие новости региона читайте здесь>>
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.