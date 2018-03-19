Эксперт назвал участие Жириновского в выборах "дембельским аккордом"

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Участие лидера ЛДПР Владимира Жириновского в этих президентских выборах — своего рода "дембельский аккорд", считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

"Понятно было, кто победит, вопрос был только в явке… Цели, которые ставили перед собой кандидаты, они, в основном, реализованы. Грудинин заявил о себе, может и не набрав столько, сколько хотел, господин Жириновский сделал дембельский аккорд, что от него и ожидалось, госпожа Собчак заявила о себе как о политике, Явлинский о себе напомнил. Титов из всех кандидатов выступил, наверное, наименее удачно. Что касается Бабурина и Сурайкина, они были чистыми "спойлерами" и стратегических целей перед собой не ставили", — сказал Салин во время круглого стола.

Он считает, что Россию ждёт реформа партийной системы — в этом году или в следующем.

"Дальше нас ждёт серьезная трансформация партийной системы, может быть не к этим региональным выборам, но к следующим точно. Обозначился у нас кризис лидерства во многих ведущих партиях. К КПРФ и ЛДПР есть вопрос, с каким багажом они подойдут к 2021 году и появятся ли новые политические силы, в том числе, представляющие интересы бизнеса и электорат крупных городов", — сказал Салин.

Эту точку зрения разделяет и политолог Дмитрий Фетисов, однако он обращает внимание на то, что, судя по тому, что президент Владимир Путин делает акцент и на внутренней политике, Россию будут ждать "активные изменения в управленческой системе".

"Губернаторская реформа уже была, и она будет продолжена, перестановки в губернаторском корпусе начнутся уже в ближайшее время", — полагает эксперт.

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