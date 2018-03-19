Наблюдателями от НОМ на выборах-2018 стали более 160 тысяч человек

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наблюдателями от "Национального общественного мониторинга" (НОМ) на избирательных участках во время голосования на выборах президента России стали 160 тысяч человек, сообщила федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Более 160 тысяч человек наблюдали за выборами с помощью нашего портала НОМ и с помощью мобильного приложения для наблюдателей, в том числе при помощи веб-камер, которые были установлены на подавляющем количестве избирательных участков", — сказала Бабченкова на пресс-конференции.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

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