Дипломат назвал возможную причину задержки ЕС с поздравлениями Путина

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Александр Шишло. В Евросоюзе решили "несколько потянуть" с поздравлениями Владимира Путина с победой на выборах президента России в знак солидарности с Великобританией в ситуации с "делом Скрипаля", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

"Согласно той информации, которой я располагаю, в ЕС решили несколько потянуть с поздравлениями Владимира Путина с победой на выборах в знак солидарности с Лондоном в "деле Скрипаля", — сказал собеседник агентства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

В ЕС заявляют о солидарности и поддержке Лондона в "деле Скрипаля".

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса". В своем комментарии организация заявила, что разочарована решением МИД РФ о прекращении деятельности ее отделения в России.

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