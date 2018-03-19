Путин набрал 95% голосов на выборах президента в армянском Гюмри

ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин на выборах главы российского государства набрал около 95% голосов в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в понедельник в генконсульстве РФ.

"В президентских выборах в Гюмри приняли участие свыше 1,3 тысячи человек. Владимир Путин набрал около 95% голосов", — сказала собеседница агентства. По ее словам, за ходом голосования в генконсульстве следил наблюдатель кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Армении Вероника Артенян сообщила, что в Ереване в голосовании приняли участие порядка 5 тысяч человек, Путин набрал около 90,5% голосов.

Граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся в Армении и достигшие 18-летнего возраста, проголосовали на двух основных избирательных участках — в российском посольстве в Ереване и в генконсульстве в Гюмри. Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей были также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов).

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.

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