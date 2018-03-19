Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные, опубликованные на информационном экране в информцентре ЦИК РФ.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени на протяжении всей ночи — с 18 на 19 марта — по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

На втором месте по итогам обработки протоколов со всех избирательных участков оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

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