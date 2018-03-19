В Раде зарегистрировали проект о непризнании выборов президента России

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщается на сайте украинского парламента.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

Депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Текст документа на сайте отсутствует.

Фракции большинства в Верховной раде также поставили под сомнение легитимность выборов президента России и осудили их проведение в Крыму. "Фракция партии "Блок Петра Порошенко" резко осуждает грубое нарушение норм международного права и проведения выборов президента РФ в оккупированном украинском Крыму", — заявил в понедельник глава фракции Артур Герасимов в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. С аналогичным заявлением выступил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от парламента осудить проведения выборов президента РФ в Крыму.

По последним данным, явка на выборы президента РФ составила 67,49% (на выборах 2012 года явка была 65,34%). Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

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