Выборы доказали, что общество максимально консолидировано, заявил Песков

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России, прошедшие в стране в воскресенье, доказали, что общество максимально консолидировано, причем не из-за чьих-то нападок, а для развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается консолидации, вы знаете, общество и так достаточно консолидировано, и консолидировано оно максимально, и консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны, и результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, помогло ли обострение отношений с Западом консолидации избирателя в поддержку Путина.

По предварительным данным ЦИК, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набирая 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В Центризбиркоме рассчитывают до конца недели подвести окончательные итоги подсчета голосов.

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>