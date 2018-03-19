Песков рассказал о "впечатляющем плане" Путина по развитию России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У Владимира Путина есть понимание дальнейшего пути развития России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию", — отметил Песков.
По его словам, этот план начал оформляться после выпуска поручений президента. На их основе подготовят дорожную карту развития страны.
"Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что выборы президента доказали, что российское общество максимально консолидировано.
"И консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны, и результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали", — подчеркнул Песков.
Голосование на выборах президента прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек. На выборах побеждает Владимир Путин. Он набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетеней.
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