Дудь напомнил Грудинину о споре "на усы"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Журналист и видеоблогер Юрий Дудь, поспоривший с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым на его усы, напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.
Шестого февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Павел Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберёт меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — журналист побреется налысо.
Утром 19 марта Юрий Дудь в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию бритвенного станка времен СССР "Юбилейная" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".
19 марта 2018 г.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).
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