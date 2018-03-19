Итоги голосования на выборах президента России отменят на пяти участках

Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Итоги голосования на выборах президента РФ будут отменены на 5 участках в 3 субъектах РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Отменены итоги голосования будут на пяти участках в трех субъектах РФ ",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

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