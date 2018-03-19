Итоги выборов на участке в Люберцах, где зафиксировали вброс, аннулировали

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов на участке 1480 в подмосковных Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщили журналистам в пресс-службе Мособлизбиркома.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что участковая комиссия признала выборы на участке недействительными.

"Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги", — сообщили в Мособлизбиркоме.

В комиссии отметили, что результаты введены в ГАС "Выборы".

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