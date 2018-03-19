Выборы 2018

В США и Канаде более 14 тысяч россиян проголосовало на выборах президента

07:2619.03.2018
Новости
(обновлено: 07:53 19.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПодсчет бюллетеней на выборах президента России в США. 19 марта 2018 годаПодсчет бюллетеней на выборах президента России в США. 19 марта 2018 года
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Более 14 тысяч россиян проголосовало на выборах президента России в США и Канаде, сообщили РИА Новости в российских дипмиссиях.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Последние в мире участки на выборах президента РФ закрылись в американском Сиэтле и канадском Ванкувере в 20.00 18 марта по местному времени (06.00 мск 19 марта).

Выборы президента России состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Владимир Путин по итогам подсчета данных 99,75% протоколов участковых избиркомов набирает 76,67% голосов на выборах президента РФ. Грудинин получил 11,79%, Жириновский 5,66% голосов.

Голосование в США

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выборы для граждан России, находящихся на территории США, проходили на площадках посольства РФ в Вашингтоне и трех генконсульств: в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сиэтле.

Ранее уже было организовано досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфия, Чикаго. Как рассказал РИА Новости член участковой избирательной комиссии №8273 при посольстве РФ Николай Пукалов, на досрочном голосовании в 15 городах США проголосовало около трех тысяч человек.

Как рассказали РИА Новости представители дипломатических миссий, в Вашингтоне проголосовало около 2,3 тысячи человек, 2849 — в Нью-Йорке, 873 — в Хьюстоне, 1749 — в Сиэтле.

Владимир Путин во время посещения предвыборного штаба
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники дипмиссий сообщили, что голосование проходило в целом спокойно. Возле некоторых зданий собирались небольшие группы протестующих, однако они не повлияли на процедуру и ход голосования.

"Все прошло замечательно. Какие-то люди пикетировали 3 часа, одного человека пытались не пустить, им не понравилось, что у него здесь встреча, но потом вмешалась полиция, они навели порядок, так что все замечательно. Помимо всего прочего, стояли не только антироссийские, но и пророссийские манифестанты", — заявил РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

Генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев также отметил, что на избирательном участке никаких эксцессов не было. "Несколько человек внизу офисного здания на подходе к нему стояли с пикетом с призывом не голосовать на выборах, но на процедуру выборов это никак не повлияло", — пояснил дипломат.

Голосование в Канаде

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На территории Канады были образованы пять избирательных участков: в посольстве России в Оттаве, генеральных консульствах России в Монреале и Торонто, а также в офисах почетных консулов России в Ванкувере и Эдмонтоне. Ранее успешно прошло досрочное голосование в местах компактного проживания российских граждан в Виннипеге, Калгари, Виндзоре, Галифаксе и Сент-Джонсе.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Канаде Кирилл Калинин, всего, по предварительным данным, проголосовало более 3750 тысяч человек (Оттава — более 450, Монреаль — более 900, Торонто — около 1500, Эдмонтон — более 200, Ванкувер — более 700). Он отметил, что на избирательном участке в посольстве "все прошло спокойно, хорошо, тихо и без эксцессов".

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