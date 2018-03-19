Путин набрал на выборах в Вашингтоне 1531 голос

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. По итогам голосования на выборах президента России в Вашингтоне и ряде городов США, относящихся к консульскому округу Вашингтона, убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Как следует из предварительных данных подсчета голосов, которые еще должен утвердить ЦИК РФ, за Путина проголосовал 1531 россиянин.
На втором месте Ксения Собчак с 347 голосами, на третьем – Павел Грудинин с 237 голосами.
Четвертое место занял Григорий Явлинский (99 голосов), пятое – Владимир Жириновский (45), шестое – Борис Титов (44), седьмое – Сергей Бабурин (21), и замыкает список Максим Сурайкин (8).
Общее число действительных бюллетеней составило 2332, недействительных – 44.
Помимо Вашингтона учитывались результаты голосования в таких городах, как Орландо, Майами, Атланта, Миннеаполис, Чикаго, и ряде других.
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