Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦИК РФ обработал 99,51% протоколов участковых комиссий, результаты почти не изменились: Владимир Путин получил 76,65% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,81%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67%.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,65% голосов на выборах президента РФ после обработки данных 99,51% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Телеведущая Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования Собчак избирательных участков набирает — 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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