Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства, заявили в ЦИК

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин получил на президентских выборах голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах — 54,4 миллиона человек.

Таким образом поддержавших Путина избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

К 04.00 утра были обработаны 97,91% протоколов участковых избирательных комиссий. По их данным, за Путина проголосовали 54.403.172 избирателя.

За переизбрание действующего президента на новый срок проголосовали 54,4 миллиона граждан. Это абсолютное большинство из тех, кто имел право участвовать в выборах главы государства. По данным Центризбиркома, свыше 1,5 миллионов россиян зарегистрированы за рубежом, в России в списках избирателей числятся 107,2 миллиона человек.

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