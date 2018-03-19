Как голосовали россияне в США: пряники, форма СССР и русское радио

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Приходящих россиян в посольство России в Вашингтоне встречали музыкальные хиты "Русского радио" и полный пряников и печенья буфет. Если забыть ненадолго, что 18 марта проходили выборы президента РФ, то глядя на происходящее можно было бы подумать, что отмечается какой-то национальный праздник.
На многих можно было увидеть кепки и галстуки с российским триколором, детские костюмы с надписью "Russia" и даже спортивный костюм СССР. То есть все то, чего в обычный день на улицах, как минимум Вашингтона, вы не увидите, только если это не является протестом против президента США Дональда Трампа (там активно в ход идут как "Russia", так и российские флаги в сочетаниях с определенными лозунгами). Стоит отметить, что голосование на выборах российского президента проходит в США на фоне крайне обостренных отношений между двумя странами.
Красная ковровая дорожка ведет от главного входа посольского здания к четырем кабинкам для голосования, а напротив двух урн для бюллетеней сидят два наблюдателя — один от партии Ксении Собчак, а другая — от партии "Яблоко" Григория Явлинского.
"Такое впечатление, что организовано все очень хорошо, никаких нарушений на удивление не видно, это приятно", — рассказал РИА Новости Андрей Сарафанов, наблюдатель от партии Собчак.
Живу в США, но болею за Россию
"Вы СМИ? Я хочу сделать заявление", — напористым голосом заявила подошедшая к столу с большой табличкой "СМИ" женщина.
И она сделала свое заявление журналистам и рядом сидящим наблюдателям. "Я, Татьяна Ивановна Федорова, родилась в Ленинграде, живу в Роквилле. Хочу сказать всем напутствие, что Путин — это наше будущее, это наша уверенность, это наша сила, и Путин войдет в историю как один из лучших мировых политиков", — начала гражданка России.
"А мысли вернуться в Россию есть?" — поинтересовались журналисты. "Вернуться обещаю, когда на пенсию выйду. Пенсию заработала здесь американскую и поеду домой с долларами, и у меня будет две пенсии — русская и американская", — с радостью ответила Федорова.
Потом, правда, она с небольшой грустью добавила, что в экономической сфере у России есть проблемы, но пообещала при этом, что "это все временное". "Будет в ближайшие 3-5 лет все лучше и лучше, и экономика пойдет вверх, я в этом не сомневаюсь, вы меня припомните", — добавила она на прощание.
К полудню возле посольства собралась небольшая группа протестующих. Они выступали за свободные выборы. Ситуация накалялась только иногда, когда выходящие из посольства россияне вступали с протестующими в короткую, но довольно эмоциональную перепалку:
— "Совсем у вас головы нет", — возмущались первые.
— "Это у вас нет", — отвечали им протестующие.
С журналистом РИА Новости, узнав, что он представляет российское государственное СМИ, митингующие общаться отказались.
А между тем у входа в посольство уже выстроилась очередь. По словам наблюдателя Сарафанова, явка в этом году в Вашингтоне, безусловно, выше, чем, к примеру, на парламентских выборах в 2016 году.
Как рассказал член участковой избирательной комиссии №8273 при посольстве РФ Николай Пукалов, на досрочном голосовании в 15 городах США проголосовало около трех тысяч человек.
Студент МГУ и ветеран второй мировой
Основную массу голосующих в Вашингтоне составили семейные пары с маленькими детьми. Они оттягивали на себя главное внимание фотокамер, позируя с довольными, а иногда и плачущими малышами на руках.
Такую семейную идиллию в какой-то момент разбавила большая группа студентов, которые находятся в США по обмену.
Девятнадцатилетний студент МГУ Александр, который учится в университете штата Юты, поделился с РИА Новости своими мыслями о выборах, Америке и о том, чего он хочет от будущей России.
"Проживание в Америке воспитывает в тебе чувство гражданской ответственности. Буквально два дня назад мы были в Лос-Анджелесе, и туда приехал Трамп. Мы стояли на улице, ждали, когда проедет его машина, просто посмотреть на президента, и сразу собрался протест. Стоит полиция и стоят протестующие. Сразу понятно, что такое свобода слова для американцев, как это у них воспитывается, что можно говорить, можно выражать свою позицию. Проживание в течение года здесь очень сильно воспитало то, что ты должен говорить, это твоя человеческая обязанность. Но при этом ты должен говорить честно и не стесняться этого", — сказал пришедший на свои первые выборы студент.
Говоря о том, чего он хочет видеть в будущем России, он не задумываясь ответил: "Конечно, свободу слова".
"Я считаю, это первое, с чего нам надо начать, и развивать образование. Без этого мы продвигаться никуда не сможем. Без свободы слова ни одна реформа невозможна, потому что ее невозможно будет обсуждать, а в России очень важно общественное обсуждение реформ и образование", — пояснил Александр.
Вслед за молодежью пришли ветеран Второй мировой войны Иван и его супруга Анна. Им уже более 90 лет, 60 из которых они провели вместе. Живут они в Крыму, городе Судаке, и сейчас находятся в США в гостях у дочки.
"Праздник большой, мы с Путиным. Он нас забрал, мы были крымские, и пошли обратно домой, в России. Проголосовали почти 100% (на референдуме 2014 года — ред.) только, чтобы забрал Путин нас в Россию", — начала пожилая пара.
Они выразили уверенность, что и сейчас за Владимира Путина в Крыму проголосует большинство. "Все — за (Путина)", — сказал Иван.
В целом, подавляющее большинство опрошенных РИА Новости российских граждан, которые уже много лет проживают в США, сообщили, что за американскими новостями они не следят, информация западных СМИ не оказывает никакого влияния на их восприятие ситуации в России, и они по-прежнему продолжают следить и смотреть российское телевидение, даже находясь за океаном.
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