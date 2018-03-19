Явка на выборах после подсчета 91,5% протоколов составила более 67%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России после подсчета 91,5% протоколов участковых комиссий составляет более 67%, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Протокольная явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%", — сказал Булаев РИА Новости.

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