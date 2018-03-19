Собчак заявила, что не заставила оппозиционный электорат прийти на выборы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не смогла заставить оппозиционный электорат прийти на выборы.
В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента России. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,18% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам обработки 80% протоколов. Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набирает 1,53% голосов и занимает четвертое место.
"Нас ждут очень трудные шесть лет, нас ждут тяжёлые шесть лет, и 75% — это серьезная цифра, это уже, считайте, Туркменистан. И в этом смысле надо понимать, что это и моя проблема, что мне не удалось уговорить, как можно больше оппозиционно настроенных людей не поддерживать бойкот и прийти на выборы", — сказала Собчак на своём втором пресс-брифинге журналистам, который проходит в воскресенье в ее штабе.
Она отметила, что есть и хорошие новости. "Если рассматривать эти выборы, как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов, я считаю, позитивная для меня новость, что мой результат является на данный момент лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов. Это создаёт для нашей будущей партии большую платформу для объединения", — добавила она.
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