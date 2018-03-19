Часть подразделений штаба Путина завершит работу утром в понедельник

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Часть подразделений избирательного штаба Владимира Путина завершит свою работу утром в понедельник, другие подразделения — после сдачи финансового отчета, сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба.

"Часть подразделений штаба завершает свою работу утром. Некоторые подразделения — после сдачи финансового отчета", — сообщили в пресс-службе.

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

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