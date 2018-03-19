В Польше почти 1,6 тысячи россиян проголосовали на выборах президента

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 1,6 тысячи граждан России проголосовали в Польше на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости представитель российского посольства.
"Всего в выборах президента приняли участие 1 тысяча 596 человек. Из них в Варшаве — 839, в Гданьске — 339, в Кракове — 273, а в Познани — 145", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что во время выборов 2012 года в них приняли участие 1 тысяча 242 человека.
Голосование проходило достаточно активно. Как передает корреспондент РИА Новости, на какое-то время на избирательном участке в здании посольства России в Польше образовалась очередь из нескольких десятков человек. Многие россияне пришли на выборы семьями с детьми.
Всего в Польше на консульском учете находится около 4,5 тысячи человек, из них около 2 тысяч — в Варшаве.
Граждане России могли проголосовать на четырех избирательных участках, которые открыты в посольстве РФ в Варшаве и в генеральных консульствах в Гданьске, Кракове и Познани.
Избирательные участки открылись в 08.00 и закрылись в 20.00 по местному времени.
За выборами в России наблюдает председатель государственной избирательной комиссии Польши Войцех Гермелиньский. Он направился в Москву по приглашению ЦИК России.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на них с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 12,59% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,08% голосов, а телеведущая Ксения Собчак — 1,48% голосов.
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