Путин набирает 76,18% голосов после обработки 80% протоколов

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18% голосов избирателей после обработки данных с 80% избирательных участков, все больше увеличивая отрыв от конкурентов на нынешних выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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