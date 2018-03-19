"Триумфальное переизбрание" Путина стало главной темой греческих СМИ

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба

АФИНЫ, 19 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Переизбрание Владимира Путина президентом России стало главной темой греческих интернет-изданий.

"Россия: Переизбрание Путина с более чем 70% голосов", — пишет на первой странице интернет-портал "Прото тема".

"Чистая победа Путина", "Россия проголосовала за Путина, стремящегося к абсолютному триумфу", "Практически нет никаких сомнений, что бывший офицер КГБ победит с большим отрывом", — пишет сайт телеканала Skai.

Интернет-издание newsbeast.gr сравнивает победу Путина с прогулкой. "Владимир Путин был легко переизбран президентом России", — говорится в заметке.

"Путин, неизбежный лидер России" — так озаглавило статью Афинское агентство новостей АМНА.

"После 18 лет пребывания у власти Владимир Путин воплощает амбиции великой России, которая восстановила свои силы за счет беспрецедентной напряженности в отношениях с Западом и негативных последствий для прав человека", — говорится в статье агентства.

Как отмечает агентство, Путин принял в 2000 году страну с нестабильным руководством и неустойчивой экономикой, и для многих соотечественников он является человеком, принесшим стабильность и новое процветание, но для других он несет ответственность за упадок прав и свобод человека в его стране.

"На международной арене он решил восстановить влияние России в мире после распада СССР и хаоса ельцинского периода", — пишет агентство, рассказывая об основных вехах правления Путина.

Орган правящей партии СИРИЗА газета "Авги" цитирует слова российского президента, что он будет доволен любым результатом, который позволит ему переизбраться на очередной срок. "Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю стране", — цитирует издание слова Путина.

"Полной победой" Путина назвало итоги выборов греческое общественное телевидение ERT. "Путин триумфально переизбран на четвертый срок президентом России", — отмечает телеканал.

Газета "Катимерини" пишет, что "единственным противником" Путина может стать лишь низкая явка избирателей.

"После 18 лет пребывания посменно президентом и премьером Путин стал единым с Россией. Его лицо — на сувенирах, календарях, предметах повседневного пользования. Путину больше не нужна ни партия, ни программа, ни предвыборная кампания, и один выступает как независимый кандидат с уверенностью, что российский народ предоставит ему еще один срок", — пишет издание.

По мнению газеты, важнейшим стал вопрос, какой процент электората узаконит своим присутствием процесс его переизбрания.

"Кремль больше заботит, придут ли к урнам порядка 70%, как прогнозировалось государственным институтом опроса общественного мнения, или 40%, как предполагает институт, финансируемый из-за рубежа", — пишет Катимерини.

Издание Voria публикует фотографии огромной очереди граждан России возле генконсульства в Салониках. "Переполнено с раннего утра людьми вся территория вблизи российского консульства в Салониках, на улице Демосфена, 6. Сотни российских граждан, проживающих в Салониках, спешат в консульство, возле которого образовались очереди в десятки метров", — пишет издание в северной столице Греции.

Voria отмечает, что в последнюю неделю предвыборной кампании Путин стал на международном уровне целью "чрезмерной критики".

Проамериканские СМИ в Греции публикуют заявления оппозиции о нарушениях и видеозаписи вброса бюллетеней на одном из участков в Люберцах. О том, что ЦИК России признал недействительными выборы на этом участке, СМИ не сообщают.

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