Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ после обработки данных с 70,02% избирательных участков составляет 1,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.

По данным Центризбиркома, у лидера "Яблока" Григория Явлинского — 0,88%, у бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,68%, у лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкин — 0,66%, у главы партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина — 0,64%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

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