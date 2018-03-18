Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.

"Сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", — сказал Путин.

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